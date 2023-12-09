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Число погибших в столкновениях фермеров и вооруженной банды в Мексике возросло до 14

Число погибших в столкновениях фермеров и вооруженной банды в Мексике возросло до 14 Как минимум 14 человек убиты в пятницу в результате столкновений членов вооруженной группировки и жителей населенного пункта Тескапилья в центральной части Мексики.
Другие страны
9 декабря 2023 г. 09:52
Число погибших в столкновениях фермеров и вооруженной банды в Мексике возросло до 14

Как минимум 14 человек убиты в пятницу в результате столкновений членов вооруженной группировки и жителей населенного пункта Тескапилья в центральной части Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местная газета El Heraldo de México. Ранее сообщалось о 11 жертвах.

По данным издания, инцидент произошел из-за вымогательства действовавшей в районе вооруженной банды, которая требовала средства с фермеров. При попытке применения силы бандиты встретили сопротивление со стороны группы жителей, которые впоследствии убили мачете 11 членов группировки. В результате столкновений погибли три мирных жителя. Четыре человека получили огнестрельные ранения, еще двое числятся пропавшими без вести.

Также сожжено несколько автомобилей. Силы безопасности Мексики направились в Тескапилью для урегулирования ситуации.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada fermerlərlə silahlı dəstə arasında toqquşma olub, 14 nəfər ölüb

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