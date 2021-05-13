Число погибших в секторе Газа выросло до 67

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 67

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 67.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения анклава.

По ее данным, среди погибших есть 17 детей. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 388 человек, включая 115 детей и 50 женщин.

В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров.