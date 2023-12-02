Число погибших в секторе Газа с момента начала эскалации превысило 15 тысяч

Число погибших на территории сектора Газа с момента начала эскалации конфликта с Израилем 7 октября превысило 15 тысяч.

Число погибших на территории сектора Газа с момента начала эскалации конфликта с Израилем 7 октября превысило 15 тысяч.

Как сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил представитель министерства здравоохранения палестинского анклава.

"Число жертв израильской агрессии с момента ее начала возросло до 15 207", - сказал он. По его словам, число раненых достигло 40 652.

По его словам, в различных районах сектора Газа за время конфликта погибли 280 медицинских работников.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.