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Число погибших в секторе Газа с 7 октября возросло до 10 812

Число погибших в секторе Газа с 7 октября возросло до 10 812 Общее число погибших в секторе Газа с 7 октября увеличилось до 10 812.
Другие страны
9 ноября 2023 г. 18:29
Число погибших в секторе Газа с 7 октября возросло до 10 812

Общее число погибших в секторе Газа с 7 октября увеличилось до 10 812.

Как передает Report, такие данные приводит телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.

Согласно ведомству, среди жертв не менее 4 412 детей.

Напомним, что очередной виток эскалации палестино-израильского конфликта произошел после ракетного обстрела израильской территории рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны".

Операция, которая продолжается по сей день, получила название "Железные мечи".

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