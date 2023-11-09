Число погибших в секторе Газа с 7 октября возросло до 10 812

Общее число погибших в секторе Газа с 7 октября увеличилось до 10 812.

Общее число погибших в секторе Газа с 7 октября увеличилось до 10 812.

Как передает Report , такие данные приводит телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.

Согласно ведомству, среди жертв не менее 4 412 детей.

Напомним, что очередной виток эскалации палестино-израильского конфликта произошел после ракетного обстрела израильской территории рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны".

Операция, которая продолжается по сей день, получила название "Железные мечи".