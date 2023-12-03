Число погибших в секторе Газа с 7 октября превысило 15,5 тыс.

Число погибших в результате эскалации конфликта в секторе Газа превысило 15,5 тыс., более 41 тыс. человек пострадали.

Число погибших в результате эскалации конфликта в секторе Газа превысило 15,5 тыс., более 41 тыс. человек пострадали.

Как передает Report, такие данные приводит телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.

"Число жертв возросло до 15 523, свыше 41 316 человек получили ранения", - заявил представитель ведомства.

Напомним, что очередной виток эскалации палестино-израильского конфликта произошел после ракетного обстрела израильской территории рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны".

Операция, которая продолжается по сей день, получила название "Железные мечи".