Число погибших в секторе Газа достигло 21,5 тыс. человек

Число погибших в результате операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа достигло 21 тыс. 507.

Число погибших в результате операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа достигло 21 тыс. 507.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал Al Arabia.

С 7 октября ранения получили 55 тыс. 915 человека. В эти цифры включены 187 погибших за последние сутки. В статистике не делается различия между гражданским населением и членами вооруженных группировок.

В свою очередь в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ заявили, что с 7 октября погибли 308 человек, которые укрывались от боевых действий в постройках, принадлежащих агентству. Еще 1 тыс. 95 человек, прятавшихся в строениях ООН, получили ранения.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.