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Число погибших в результате землетрясения в Папуа - Новой Гвинее выросло до четырех

Число погибших в результате землетрясения в Папуа - Новой Гвинее выросло до четырех Власти Папуа - Новой Гвинеи подтвердили гибель четырех человек в результате землетрясения и последовавшего за ним оползня в провинции Моробе на востоке страны.
Другие страны
12 сентября 2022 г. 08:28
Число погибших в результате землетрясения в Папуа - Новой Гвинее выросло до четырех

Власти Папуа - Новой Гвинеи подтвердили гибель четырех человек в результате землетрясения и последовавшего за ним оползня в провинции Моробе на востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщает радиостанция Radio New Zealand, ссылаясь на местное управление по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в результате землетрясения магнитудой 7,6, произошедшего в воскресенье на восточном побережье страны, три человека погибли в городе Вау, расположенном в горах в 140 км к югу от административного центра провинции Моробе города Лаэ. Еще один человек погиб в результате схода оползня недалеко от города Маданг, расположенного на северо-западном побережье страны в 340 км к западу Лаэ. Также сообщается о четверых пострадавших в результате землетрясения.

Из-за того, что основной удар стихии пришелся на отдаленные и труднодоступные районы, власти Папуа - Новой Гвинеи пока не могут оценить масштаб разрушений, вызванных землетрясением. Известно, что в ряде восточных районов разрушены автомагистрали и повреждены линии электропередачи и связи. Есть сведения о разрушении жилых домов и городской инфраструктуры.

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