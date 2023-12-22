Число погибших в результате землетрясения в КНР достигло 144

Число жертв землетрясения на северо-западе Китая достигло 144.

Число жертв землетрясения на северо-западе Китая достигло 144.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Из общего числа жертв 113 человек погибли в провинции Ганьсу и 31, по обновленным данным, в провинции Цинхай. Три человека до сих пор числятся в этой провинции пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 131 погибшем.

Отметим, что 19 декабря в полночь по пекинскому времени (20:00 - бакинское время) на северо-западе Китая было зафиксировано несколько подземных толчков магнитудой до 6,2. Эпицентр располагался на расстоянии 101 км к юго-западу от города Ланьчжоу (провинция Ганьсу), в котором проживают около 3 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.