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Число погибших в результате землетрясения в КНР достигло 144

Число погибших в результате землетрясения в КНР достигло 144 Число жертв землетрясения на северо-западе Китая достигло 144.
Другие страны
22 декабря 2023 г. 09:00
Число погибших в результате землетрясения в КНР достигло 144

Число жертв землетрясения на северо-западе Китая достигло 144.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Из общего числа жертв 113 человек погибли в провинции Ганьсу и 31, по обновленным данным, в провинции Цинхай. Три человека до сих пор числятся в этой провинции пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 131 погибшем.

Отметим, что 19 декабря в полночь по пекинскому времени (20:00 - бакинское время) на северо-западе Китая было зафиксировано несколько подземных толчков магнитудой до 6,2. Эпицентр располагался на расстоянии 101 км к юго-западу от города Ланьчжоу (провинция Ганьсу), в котором проживают около 3 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

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Версия на азербайджанском языке Çində zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 144-ə çatıb

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