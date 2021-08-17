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Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 1 419

Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 1 419 Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 1 419, пострадали по меньшей мере около 7 тыс. человек.
Другие страны
17 августа 2021 г. 02:21
Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 1 419

Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 1 419, пострадали по меньшей мере около 7 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на "Agency France Presse", об этом сообщает управление гражданской защиты республики.

В прошлую субботу в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп - в них зафиксированы разрушения медицинских и религиозных учреждений. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

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Версия на азербайджанском языке Haitidə zəlzələ qurbanlarının sayı 1 419 nəfərə çatıb

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