Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 1 419

Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 1 419, пострадали по меньшей мере около 7 тыс. человек.

Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 1 419, пострадали по меньшей мере около 7 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на "Agency France Presse", об этом сообщает управление гражданской защиты республики.

В прошлую субботу в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп - в них зафиксированы разрушения медицинских и религиозных учреждений. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.