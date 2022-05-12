Число погибших в результате взрыва в гаванском отеле достигло 44

Не менее 44 человек погибли 6 мая в результате взрыва в гаванском отеле "Саратога".

Не менее 44 человек погибли 6 мая в результате взрыва в гаванском отеле "Саратога".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из данных, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения Кубы в четверг.

Среди погибших - четверо детей. По последним данным, в результате инцидента пострадали 98 человек, 16 из которых в настоящий момент находятся в больницах, в том числе четверо несовершеннолетних. Больницы Гаваны ведут прием крови для переливания.

Напомним, что взрыв в отеле "Саратога" в центре столицы Кубы произошел 6 мая, сильно повреждены пять этажей со стороны фасада здания, пострадали несколько соседних строений. В качестве основной причины трагедии рассматривается несчастный случай. Предположительно, речь может идти об утечке газа при наладке оборудования. Власти республики исключили версию теракта.