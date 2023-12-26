Число погибших в результате взрыва на заводе в Индонезии возросло до 18 человек

Количество рабочих, погибших на заводе по переработке никеля в Индонезии в результате взрыва, возросло до 18 человек.

Количество рабочих, погибших на заводе по переработке никеля в Индонезии в результате взрыва, возросло до 18 человек.

Как передает Report, об этом сообщает France Presse со ссылкой на полицию.

По словам главы полиции округа Моровали в провинции Центральный Сулавеси, число погибших увеличилось на пять человек и в общей сложности составило 18 человек. Большинство скончались от ожогов (у большинства тела были обожжены более чем на 70 процентов).

38 человек получили ранения.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье на одном из предприятий, принадлежащих индонезийской компании Tsingshan Stainless Steel (ITSS). Во время ремонтных работ на заводе взорвалась печь. Среди погибших есть и несколько китайских рабочих.