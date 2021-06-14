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Число погибших в результате взрыва на рынке в Китае возросло до 25

Число погибших в результате взрыва на рынке в Китае возросло до 25 На месте продолжают работать полиция и спасатели
Другие страны
14 июня 2021 г. 16:32
Число погибших в результате взрыва на рынке в Китае возросло до 25

Число жертв взрыва на продуктовом рынке в городе Шиянь на территории провинции Хубэй в Центральном Китае возросло до 25 человек. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила администрация региона.

Ранее сообщалось, что при взрыве газа в Китае погибли 11 человек, 144 ранены.

На месте продолжают работать полиция и спасатели. Ранее сообщалось, что в операции по ликвидации последствий ЧП приняли участие более 170 человек. Власти также задействовали 38 единиц техники.

Взрыв произошел накануне примерно в 06:30 по местному времени (02:30 по бакинскому времени) в районе Чжанвань. Ударная волна полностью разрушила здание рынка, а в находящихся поблизости домах выбило стекла. Согласно материалам следствия, причиной происшествия стала утечка газа.

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