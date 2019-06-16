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Число погибших в результате взрыва в Могадишо возросло до девяти

​Число погибших в результате взрыва в Могадишо возросло до девяти

По меньшей мере девять человек погибли, 25 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в субботу в столице Сомали.

Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Reportсо ссылкой на ТАСС.

Комиссар сомалийской полиции Башир Абди Мухаммед заявил журналистам, что "девять человек были убиты, 25 получили ранения после взрыва бомбы возле перекрестка Саидка".

Второй взрыв прогремел рядом с дорогой, ведущей к аэропорту. По информации стражей порядка, самоподрыв осуществил террорист. Полиция задержала его сообщника, который получил ранения в результате взрыва.

Ответственность за взрывы взяла на себя группировка "Аль-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов").

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