​Число погибших в результате взрыва в Китае увеличилось до 20 человек

До 20 возросло число жертв взрыва бензовоза на скоростном шоссе в районе города Вэньлин (административно относится к городу Тайчжоу) в восточной китайской провинции Чжэцзян.

Как передает Report, согласно размещенному в понедельник правительством города в мессенджере WeChat сообщению, пострадавшие продолжают проходить лечение в больницах, среди них 24 человека находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о 19 погибших. К настоящему времени, сообщили власти, масштабная поисково-спасательная операция на месте ЧП практически завершена. Экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий взрыва.