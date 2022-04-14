Число погибших в результате тропического шторма "Меги" на Филиппинах возросло до 76

Более 920 700 человек оказались затронуты тропическим штормом "Меги" на Филиппинах.

Более 920 700 человек оказались затронуты тропическим штормом "Меги" на Филиппинах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в четверг отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики.

В результате шторма погибли 76 человек.

По данным ведомства, циклон распространился на девять регионов. Более 204 тыс человек были перемещены в 660 эвакуационных центров. Информация о большинстве погибших и 28 пропавших без вести до сих пор уточняется. Больше всего погибших в регионе Восточные Висайи - 72, еще три - в Давао и один - в Западном Висайи.

"Меги" повредил 354 дома - предварительная сумма ущерба составила 709,5 тыс песо (13,5 тыс долларов США), зафиксировано 487 наводнений и 71 оползень. Ущерб сельскому хозяйству в пяти регионах оценивается в 134,9 млн песо (2,58 млн долларов США). В результате удара стихии повреждены 189 дорог и семь мостов. В 75 городах зафиксированы перебои с электроснабжением, в трех - с водоснабжением.

Власти восьми регионов объявили о приостановке занятий в 186 учебных заведениях и работы на 138 предприятиях. Прекращена работа 41 порта. В 14 городах и муниципалитетах объявлено чрезвычайное положение. На оказание помощи правительством выделено 19,4 млн песо (373 тыс долларов США).