Число погибших в результате тропического шторма "Меги" на Филиппинах возросло до 76

Более 920 700 человек оказались затронуты тропическим штормом "Меги" на Филиппинах.
В результате шторма погибли 76 человек.
По данным ведомства, циклон распространился на девять регионов. Более 204 тыс человек были перемещены в 660 эвакуационных центров. Информация о большинстве погибших и 28 пропавших без вести до сих пор уточняется. Больше всего погибших в регионе Восточные Висайи - 72, еще три - в Давао и один - в Западном Висайи.
"Меги" повредил 354 дома - предварительная сумма ущерба составила 709,5 тыс песо (13,5 тыс долларов США), зафиксировано 487 наводнений и 71 оползень. Ущерб сельскому хозяйству в пяти регионах оценивается в 134,9 млн песо (2,58 млн долларов США). В результате удара стихии повреждены 189 дорог и семь мостов. В 75 городах зафиксированы перебои с электроснабжением, в трех - с водоснабжением.
Власти восьми регионов объявили о приостановке занятий в 186 учебных заведениях и работы на 138 предприятиях. Прекращена работа 41 порта. В 14 городах и муниципалитетах объявлено чрезвычайное положение. На оказание помощи правительством выделено 19,4 млн песо (373 тыс долларов США).