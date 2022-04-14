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Число погибших в результате тропического шторма "Меги" на Филиппинах возросло до 76

Число погибших в результате тропического шторма "Меги" на Филиппинах возросло до 76 Более 920 700 человек оказались затронуты тропическим штормом "Меги" на Филиппинах.
Другие страны
14 апреля 2022 г. 07:43
Число погибших в результате тропического шторма Меги на Филиппинах возросло до 76

Более 920 700 человек оказались затронуты тропическим штормом "Меги" на Филиппинах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в четверг отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики.

В результате шторма погибли 76 человек.

По данным ведомства, циклон распространился на девять регионов. Более 204 тыс человек были перемещены в 660 эвакуационных центров. Информация о большинстве погибших и 28 пропавших без вести до сих пор уточняется. Больше всего погибших в регионе Восточные Висайи - 72, еще три - в Давао и один - в Западном Висайи.

"Меги" повредил 354 дома - предварительная сумма ущерба составила 709,5 тыс песо (13,5 тыс долларов США), зафиксировано 487 наводнений и 71 оползень. Ущерб сельскому хозяйству в пяти регионах оценивается в 134,9 млн песо (2,58 млн долларов США). В результате удара стихии повреждены 189 дорог и семь мостов. В 75 городах зафиксированы перебои с электроснабжением, в трех - с водоснабжением.

Власти восьми регионов объявили о приостановке занятий в 186 учебных заведениях и работы на 138 предприятиях. Прекращена работа 41 порта. В 14 городах и муниципалитетах объявлено чрезвычайное положение. На оказание помощи правительством выделено 19,4 млн песо (373 тыс долларов США).

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