Число погибших в результате столкновений в Триполи возросло до 27

Число жертв столкновений вооруженных группировок на южных окраинах Триполи возросло до 27.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
"Число погибших в результате сегодняшних столкновений возросло до 27", - приводит канал заявление ливийского центра неотложной медицинской помощи.
По его данным, ранения получили 160 человек, 234 семьи были эвакуированы из районов, охваченных стычками. Ранее сообщалось о девяти погибших и десятках пострадавших.
Во вторник вечером Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии сообщило, что достигло договоренности о передаче нейтральной стороне командира 444-й бригады Махмуда Хамзы, задержание которого стало причиной вооруженных столкновений в Триполи, начавшихся 14 августа. Глава ПНЕ Абдель Хамид Дбейба отдал приказ остановить боевые действия. Как сообщил позднее канал Libya Al Ahrar, старейшины района Сук-эль-Джумаа передали командира начальнику Генштаба ПНЕ на авиабазе Митига. Согласно плану правительства, впоследствии следственная комиссия должна будет урегулировать вопрос с его задержанием. Однако, по информации местных каналов, стрельба и спорадические стычки в столице продолжились и после объявления о передаче командира в Генштаб.