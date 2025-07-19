Число погибших в результате столкновений в Эс-Сувейде выросло до 718 человек

По меньшей мере 718 человек были убиты в сирийской провинции Эс-Сувейда.

По меньшей мере 718 человек были убиты в сирийской провинции Эс-Сувейда.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, эти данные приводит Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным центра, с воскресенья погибли 146 бойцов-друзов и 245 мирных жителей, 165 из которых "были казнены без суда и следствия сотрудниками министерств обороны и внутренних дел".

В результате насилия также погибли 287 военнослужащих правительственных войск и 18 бойцов-бедуинов, а также трое бедуинов, "которые были казнены без суда и следствия бойцами-друзами", добавляет издание.

В результате израильских авиаударов погибли еще 15 военнослужащих правительственных войск.