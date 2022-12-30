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Число погибших в результате снежного шторма в США достигло почти 80

Число погибших в результате снежного шторма в США достигло почти 80 В США из-за снежной бури и холода погибли уже 78 человек.
Другие страны
30 декабря 2022 г. 08:48
Число погибших в результате снежного шторма в США достигло почти 80

В США из-за снежной бури и холода погибли уже 78 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", это следует из подсчетов телеканала NBC.

Смертельные случаи зафиксированы в Колорадо, Канзасе, Кентукки, Огайо, Небраске, Миссури, Оклахоме, Мичигане, Южной Каролине, Теннесси, Висконсине, Иллинойсе и Вермонте. Власти Нью-Йорка опасаются, что из-за грядущего потепления в штате возможно наводнение.

Во время шторма температура воздуха опускалась до –45°C. Несколько человек были найдены мертвыми в своих автомобилях, еще несколько умерли от проблем с сердцем, когда убирали снег. Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Нью-Йорке и распорядился оказать штату помощь на федеральном уровне.

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