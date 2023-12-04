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Число погибших в результате схода оползней в Танзании увеличилось до 63

Число погибших в результате схода оползней в Танзании увеличилось до 63 По меньшей мере 63 человека погибли, 116 пострадали в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на севере Танзании.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 21:58
Число погибших в результате схода оползней в Танзании увеличилось до 63

По меньшей мере 63 человека погибли, 116 пострадали в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на севере Танзании.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.

"Мы потеряли 63 [человека], в том числе 23 мужчин и 40 женщин", - приводит агентство слова премьер-министра Танзании Касима Маджалива.

Агентство AFP 3 декабря сообщало о гибели 47 человек и 85 пострадавших. Ведутся поиски пропавших.

Сильные дожди обрушились на север Танзании 2 декабря, вызвав многочисленные оползни, которые разрушили дома и инфраструктуру региона.

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