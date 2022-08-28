Число погибших в результате проливных дождей в Пакистане достигло почти 1 000 человек

Число погибших в результате проливных дождей, которые продолжаются в Пакистане с 14 июня, возросло до 982 человек, еще 1 456 жителей получили ранения.

Число погибших в результате проливных дождей, которые продолжаются в Пакистане с 14 июня, возросло до 982 человек, еще 1 456 жителей получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

В результате наводнений погибло 802 тысячи 582 животных, было повреждено 682 тысячи 139 домов.

Число укрывшихся в палаточных городках выросло до 498 тысяч 833 человек.

Наводнение в различных районах провинции Хайбер-Пахтунхва вызвало перебои в работе интернет-сервисов.

Из-за проливных дождей временно закрыт пограничный переход в Чамане на пакистано-афганской границе.