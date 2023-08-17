Число погибших в результате проливных дождей в Индии возросло до 81

По меньшей мере 81 человек погиб в результате вызванных проливными дождями разрушений на севере Индии.

По меньшей мере 81 человек погиб в результате вызванных проливными дождями разрушений на севере Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал India Today.

На северные штаты Индии, Химачал-Прадеш и Уттаракханд, в воскресенье и понедельник обрушились мощные дожди. Они привели к оползням и разрушению домов.

В штате Уттаракханд стихия унесла жизни десяти человек, однако основной удар нанесла по штату Химачал-Прадеш. "Как минимум 71 человек погиб за последние три дня, 13 числятся пропавшими без вести", - заявил представитель правительства региона Онкар Чанд Шарма, слова которого привел телеканал.

На протяжении сезона дождей, который начался в конце июня, в Химачал-Прадеш выпало 743 мм осадков, то есть больше, чем за весь прошлогодний муссон (июнь - сентябрь), когда было зафиксировано 730 мм осадков. Метеорологи называют прошедший июль рекордным для региона по количеству выпавших осадков за последние 50 лет.