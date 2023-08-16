О нас

Число погибших в результате проливных дождей в Индии достигло 66

Число погибших в результате проливных дождей в Индии достигло 66 По меньшей 66 человек погибли в результате вызванных проливными дождями разрушений на севере Индии.
Другие страны
16 августа 2023 г. 13:41
Число погибших в результате проливных дождей в Индии достигло 66

По меньшей 66 человек погибли в результате вызванных проливными дождями разрушений на севере Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил телеканал India Today.

На северные штаты Индии Химчал-Прадеш и Уттаракханд в воскресенье и понедельник обрушились мощные дожди. Они привели к сходу оползней и разрушению домов.

Больше всего погибших в штате Химачал-Прадеш, по состоянию на среду известно о 60 погибших в этом регионе. В соседнем штате Уттаракханд жертвами непогоды стали не менее шести человек, еще семеро числятся пропавшими без вести.

Из-за обильных осадков в обоих штатах закрыта часть дорог. Местные власти рекомендуют туристам в ближайшие дни воздержаться от поездок в штат. Метеорологи прогнозируют дождливую погоду в регионе до 19 августа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hindistanda leysan 66 nəfərin ölümünə səbəb olub

Самое важное

Задержан член разведывательно-диверсионной группы ВС Армении
Задержан член разведывательно-диверсионной группы ВС Армении
16 августа 2023 г. 13:53
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
15 августа 2023 г. 20:53
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
15 августа 2023 г. 16:51
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
ФотоВ Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
15 августа 2023 г. 15:24
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
15 августа 2023 г. 14:09
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
ВидеоСозданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
15 августа 2023 г. 11:52
Эксперт в области межправа Родни Диксон: Эмоциональный доклад Окампо в корне ошибочен
Эксперт в области межправа Родни Диксон: Эмоциональный доклад Окампо в корне ошибочен
14 августа 2023 г. 21:03
Минобороны: Наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований
Минобороны: Наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований
14 августа 2023 г. 18:39
Нахчыванские НПО обратились к международной общественности
Нахчыванские НПО обратились к международной общественности
14 августа 2023 г. 16:42
В МИД Азербайджана осудили теракт в Иране
В МИД Азербайджана осудили теракт в Иране
14 августа 2023 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi