Число погибших в результате проливных дождей в Индии достигло 66

По меньшей 66 человек погибли в результате вызванных проливными дождями разрушений на севере Индии.

По меньшей 66 человек погибли в результате вызванных проливными дождями разрушений на севере Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил телеканал India Today.

На северные штаты Индии Химчал-Прадеш и Уттаракханд в воскресенье и понедельник обрушились мощные дожди. Они привели к сходу оползней и разрушению домов.

Больше всего погибших в штате Химачал-Прадеш, по состоянию на среду известно о 60 погибших в этом регионе. В соседнем штате Уттаракханд жертвами непогоды стали не менее шести человек, еще семеро числятся пропавшими без вести.

Из-за обильных осадков в обоих штатах закрыта часть дорог. Местные власти рекомендуют туристам в ближайшие дни воздержаться от поездок в штат. Метеорологи прогнозируют дождливую погоду в регионе до 19 августа.