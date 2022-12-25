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Число погибших в результате оползня в Малайзии достигло 31

Число погибших в результате оползня в Малайзии достигло 31 В Малайзии обнаружена последняя жертва оползня, произошедшего 16 декабря. Таким образом, окончательное число погибших составило 31.
Другие страны
25 декабря 2022 г. 07:11
Число погибших в результате оползня в Малайзии достигло 31

В Малайзии обнаружена последняя жертва оползня, произошедшего 16 декабря. Таким образом, окончательное число погибших составило 31.

Об этом Report передает со ссылкой на агентство "Синьхуа".

По данным пожарно-спасательного департамента, последняя жертва, мальчик в возрасте от семи до 12 лет, был найден примерно в четырех метрах от популярного кемпинга в штате Селангор.

Власти также опубликовали список жертв, в который вошли некоторые учителя и учащиеся местной школы.

Оползень сошел на популярный кемпинг в штате Селанго. Он накрыл около 100 человек, когда они спали.

В Малайзии начались сильные дожди из-за наступившего сезона северо-восточных муссонов, который обычно длится с ноября по март.

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Версия на азербайджанском языке Malayziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 31-ə çatıb

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