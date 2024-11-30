Число погибших в результате оползней на востоке Уганды возросло до 20

Число погибших в результате оползней на востоке Уганды достигло 20 человек, ранее сообщалось о 13 жертвах.
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Сильные дожди спровоцировали оползни, которые охватили шесть деревень в горном районе Буламбули, в 280 километрах к востоку от столицы Кампалы, в результате последствий удара стихии было разрушено около 125 домов. По данным Общества Красного Креста Уганды, с зоны бедствия эвакуированы 750 человек, более 200 из них временно размещены в соседней школе.
Комиссар округа Буламбули Фахира Мпалани сообщила, что к поисково-спасательным операциям привлечена армия.