Число погибших в результате оползней на востоке Уганды возросло до 20

Число погибших в результате оползней на востоке Уганды достигло 20 человек, ранее сообщалось о 13 погибших.

Число погибших в результате оползней на востоке Уганды достигло 20 человек, ранее сообщалось о 13 жертвах.

Как передает Report , такие данные приводит агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Сильные дожди спровоцировали оползни, которые охватили шесть деревень в горном районе Буламбули, в 280 километрах к востоку от столицы Кампалы, в результате последствий удара стихии было разрушено около 125 домов. По данным Общества Красного Креста Уганды, с зоны бедствия эвакуированы 750 человек, более 200 из них временно размещены в соседней школе.

Комиссар округа Буламбули Фахира Мпалани сообщила, что к поисково-спасательным операциям привлечена армия.