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Число погибших в результате оползней и наводнений на Филиппинах достигло 67

Число погибших в результате оползней и наводнений на Филиппинах достигло 67 По меньшей мере 67 человек погибли на филиппинском острове Минданао в результате оползней и наводнений, вызванных приближающимся штормом "Налджи".
Другие страны
28 октября 2022 г. 22:11
Число погибших в результате оползней и наводнений на Филиппинах достигло 67

По меньшей мере 67 человек погибли на филиппинском острове Минданао в результате оползней и наводнений, вызванных приближающимся штормом "Налджи".

Как передает Report, об этом заявило издание The Manila Bulletin. Ранее сообщалось о 31 погибшем.

Agence France Presse приводит слова главы гражданской обороны региона Насруллы Имама, который сказал, что был шокирован ущербом, нанесенным региону в результате наводнений. "Армия направила грузовики для спасения застрявших жителей в Котабато и восьми других близлежащих городах ", - отметил он.

Шторм "Налджи" направлялся на север Филиппин, где почти 5 тыс. человек были эвакуированы из районов, подверженных наводнениям и оползням, в преддверии выхода стихии на сушу в субботу или воскресенье. Каждый год на Филиппины обрушивается в среднем 20 тайфунов и штормов, в результате которых погибают люди, а также разрушаются дома, дороги и мосты.

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Версия на азербайджанском языке Filippində torpaq sürüşməsi və daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 67-yə çatıb

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