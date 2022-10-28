Число погибших в результате оползней и наводнений на Филиппинах достигло 67

По меньшей мере 67 человек погибли на филиппинском острове Минданао в результате оползней и наводнений, вызванных приближающимся штормом "Налджи".

По меньшей мере 67 человек погибли на филиппинском острове Минданао в результате оползней и наводнений, вызванных приближающимся штормом "Налджи".

Как передает Report, об этом заявило издание The Manila Bulletin. Ранее сообщалось о 31 погибшем.

Agence France Presse приводит слова главы гражданской обороны региона Насруллы Имама, который сказал, что был шокирован ущербом, нанесенным региону в результате наводнений. "Армия направила грузовики для спасения застрявших жителей в Котабато и восьми других близлежащих городах ", - отметил он.

Шторм "Налджи" направлялся на север Филиппин, где почти 5 тыс. человек были эвакуированы из районов, подверженных наводнениям и оползням, в преддверии выхода стихии на сушу в субботу или воскресенье. Каждый год на Филиппины обрушивается в среднем 20 тайфунов и штормов, в результате которых погибают люди, а также разрушаются дома, дороги и мосты.