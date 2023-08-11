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Число погибших в результате непогоды на севере Китая возросло до 29

Число погибших в результате непогоды на севере Китая возросло до 29 В результате ливней в провинции Хэбэй на севере Китая погибли 29 человек.
Другие страны
11 августа 2023 г. 08:45
Число погибших в результате непогоды на севере Китая возросло до 29

В результате ливней в провинции Хэбэй на севере Китая погибли 29 человек.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, пропавшими без вести числятся 16 человек. Спасатели продолжают операцию по поиску и спасению пропавших.

Ранее сообщалось о девяти погибших и шести пропавших без вести в провинции.

В последних числах июля - в начале августа на Пекин и прилегающую к нему Хэбэй обрушились мощные ливни, которые принес тайфун "Доксури". Сотни тысяч жителей были эвакуированы, более 20 человек погибли. Экономике столицы и указанной провинции, население которых в совокупности составляет около 100 млн человек, был нанесен ущерб в размере нескольких миллиардов долларов.

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Версия на английском языке 29 dead, 16 missing after severe floods ın China's Hebei
Версия на азербайджанском языке Çində təbii fəlakət nəticəsində 29 nəfər ölüb

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