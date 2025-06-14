Число погибших в результате наводнения в ЮАР достигло 86 человек.
Как передает Report, об этом 14 июня сообщил министр полиции Сенцо Мчуну, слова которого приводит онлайн-газета TimesLIVE.
Он также поблагодарил правоохранительные органы за помощь в устранении последствий стихии, отметив, что инфраструктуре был нанесен большой ущерб.
"Пожалуйста, продолжайте оказывать помощь там, где вас просят", - отметил Мчуну,
Уточняется, что пострадавшие в результате бедствия районы посетил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он объявил, что государство окажет немедленную помощь пострадавшим.
Ранее сообщалось о гибели 57 человек в результате непогоды.
Напомним, что 11 июня на ЮАР обрушился вызвавший наводнения снежный шторм, жертвами непогоды стали также школьники, которые находились в автобусе во время стихии.