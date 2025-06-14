Число погибших в результате наводнения в ЮАР достигло 86 человек

Число погибших в результате наводнения в ЮАР достигло 86 человек.

Число погибших в результате наводнения в ЮАР достигло 86 человек.

Как передает Report, об этом 14 июня сообщил министр полиции Сенцо Мчуну, слова которого приводит онлайн-газета TimesLIVE.

Он также поблагодарил правоохранительные органы за помощь в устранении последствий стихии, отметив, что инфраструктуре был нанесен большой ущерб.

"Пожалуйста, продолжайте оказывать помощь там, где вас просят", - отметил Мчуну,

Уточняется, что пострадавшие в результате бедствия районы посетил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он объявил, что государство окажет немедленную помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось о гибели 57 человек в результате непогоды.

Напомним, что 11 июня на ЮАР обрушился вызвавший наводнения снежный шторм, жертвами непогоды стали также школьники, которые находились в автобусе во время стихии.