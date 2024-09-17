Число погибших в результате наводнения в Польше возросло до 20 человек

В Польше в результате наводнения погибли 20 человек.

В Польше в результате наводнения погибли 20 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Польское телевидение.

"До 10 человек возросло число жертв наводнения в Клодском районе. Три человека погибли в Лондке-Здруй, семь - в Строне-Силезском", - сообщил телеканал.

Отмечается, что число жертв наводнения может возрасти, так как множество людей считаются пропавшими.

Из-за ливневых дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты. Осуществляется эвакуация людей. Кабмин Польши на территориях, подверженных наводнению, ввел режим стихийного бедствия.