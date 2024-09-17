О нас

Число погибших в результате наводнения в Польше возросло до 20 человек

Число погибших в результате наводнения в Польше возросло до 20 человек В Польше в результате наводнения погибли 20 человек.
Другие страны
17 сентября 2024 г. 17:39
Число погибших в результате наводнения в Польше возросло до 20 человек

В Польше в результате наводнения погибли 20 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Польское телевидение.

"До 10 человек возросло число жертв наводнения в Клодском районе. Три человека погибли в Лондке-Здруй, семь - в Строне-Силезском", - сообщил телеканал.

Отмечается, что число жертв наводнения может возрасти, так как множество людей считаются пропавшими.

Из-за ливневых дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты. Осуществляется эвакуация людей. Кабмин Польши на территориях, подверженных наводнению, ввел режим стихийного бедствия.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Неизвестный устроил пожар в парламенте Румынии, эвакуированы 300 человек
Неизвестный устроил пожар в парламенте Румынии, эвакуированы 300 человек
17 сентября 2024 г. 18:11
СМИ: Десятки членов Хезболлах ранены при детонации связных устройств
СМИ: Десятки членов "Хезболлах" ранены при детонации связных устройств
17 сентября 2024 г. 17:57
В Нигерии в результате крупного ДТП погибли 40 человек, в том числе дети
В Нигерии в результате крупного ДТП погибли 40 человек, в том числе дети
17 сентября 2024 г. 17:53
У сотрудника Минобороны Франции украли флешку с конфиденциальной информацией
У сотрудника Минобороны Франции украли флешку с конфиденциальной информацией
17 сентября 2024 г. 17:47
Коломина: НАТО откроет бюро на Ближнем Востоке через несколько месяцев
Коломина: НАТО откроет бюро на Ближнем Востоке через несколько месяцев
17 сентября 2024 г. 17:28
В Португалии из-за лесных пожаров погибли семь человек
В Португалии из-за лесных пожаров погибли семь человек
17 сентября 2024 г. 17:09
Дуда может встретиться с Трампом в Пенсильвании 22 сентября
Дуда может встретиться с Трампом в Пенсильвании 22 сентября
17 сентября 2024 г. 16:57
В Великобритании выделят до 75 млн фунтов на борьбу с нелегальной миграцией
В Великобритании выделят до 75 млн фунтов на борьбу с нелегальной миграцией
17 сентября 2024 г. 16:36
В рамках Платформы поддержки для Молдовы Кишинев получит свыше 300 млн евро
В рамках "Платформы поддержки для Молдовы" Кишинев получит свыше 300 млн евро
17 сентября 2024 г. 16:26
Израиль планирует укрепить границу с Иорданией с помощью БПЛА и заграждений
Израиль планирует укрепить границу с Иорданией с помощью БПЛА и заграждений
17 сентября 2024 г. 15:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi