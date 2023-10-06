О нас

Число погибших в результате наводнения в Индии возросло до 40

Число погибших в результате наводнения в Индии возросло до 40 По меньшей мере 40 человек погибли в результате наводнения на северо-востоке Индии.
Другие страны
6 октября 2023 г. 09:23
Число погибших в результате наводнения в Индии возросло до 40

По меньшей мере 40 человек погибли в результате наводнения на северо-востоке Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом агентству Reuters сообщили правительственные чиновники.

Ранее газета Hindustan Times сообщала о 14 погибших и 120 пропавших без вести в штате Сикким.

Наводнение было вызвано проливными дождями в районе ледникового озера Лхонак, расположенного в Гималаях на северо-востоке Сиккима. Ситуацию усугубил сброс воды с расположенной на реке Тиста ГЭС. При этом индийские ученые предполагают, что проливные дожди могли спровоцировать прорыв вод из ледникового озера.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
4 октября 2023 г. 13:46
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
4 октября 2023 г. 11:27
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
3 октября 2023 г. 14:46
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
2 октября 2023 г. 18:00
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi