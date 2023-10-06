Число погибших в результате наводнения в Индии возросло до 40

По меньшей мере 40 человек погибли в результате наводнения на северо-востоке Индии.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате наводнения на северо-востоке Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом агентству Reuters сообщили правительственные чиновники.

Ранее газета Hindustan Times сообщала о 14 погибших и 120 пропавших без вести в штате Сикким.

Наводнение было вызвано проливными дождями в районе ледникового озера Лхонак, расположенного в Гималаях на северо-востоке Сиккима. Ситуацию усугубил сброс воды с расположенной на реке Тиста ГЭС. При этом индийские ученые предполагают, что проливные дожди могли спровоцировать прорыв вод из ледникового озера.