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Число погибших в результате наводнений в Кении достигло 142

Число погибших в результате наводнений в Кении достигло 142 Число погибших из-за наводнений в различных районах Кении, вызванных ураганом "Эль Ниньо", выросло до 142.
Другие страны
5 декабря 2023 г. 20:09
Число погибших в результате наводнений в Кении достигло 142

Число погибших из-за наводнений в различных районах Кении, вызванных ураганом "Эль Ниньо", выросло до 142.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает региональное издание MalindiKenya.

Согласно информации, из-за дождей и наводнений за последние три недели сильнее всего пострадали восточные прибрежные регионы страны, где произошли разрушения инфраструктуры.

Многие дороги оказались затоплены, из-за падения деревьев были сломаны линии электропередач. Кроме того, по данным Красного Креста, около 60 тыс. семей потеряли дома и вынуждены были переместиться в лагеря для беженцев. Всего от наводнений пострадали 452 тыс. человек.

Ранее сообщалось о 70 погибшем в результате наводнений с начала ноября.

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Версия на азербайджанском языке Keniyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 142-yə çatıb

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