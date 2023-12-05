Число погибших в результате наводнений в Кении достигло 142

Число погибших из-за наводнений в различных районах Кении, вызванных ураганом "Эль Ниньо", выросло до 142.

Число погибших из-за наводнений в различных районах Кении, вызванных ураганом "Эль Ниньо", выросло до 142.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает региональное издание MalindiKenya.

Согласно информации, из-за дождей и наводнений за последние три недели сильнее всего пострадали восточные прибрежные регионы страны, где произошли разрушения инфраструктуры.

Многие дороги оказались затоплены, из-за падения деревьев были сломаны линии электропередач. Кроме того, по данным Красного Креста, около 60 тыс. семей потеряли дома и вынуждены были переместиться в лагеря для беженцев. Всего от наводнений пострадали 452 тыс. человек.

Ранее сообщалось о 70 погибшем в результате наводнений с начала ноября.