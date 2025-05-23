Число погибших в результате наводнений в Австралии возросло до четырех

Число жертв наводнений, вызванных проливными дождями на юго-востоке Австралии, возросло до четырех человек.

Число жертв наводнений, вызванных проливными дождями на юго-востоке Австралии, возросло до четырех человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

"Тело мужчины было обнаружено 22 мая в автомобиле, затопленном паводковыми водами в районе Кофс-Харбор - примерно в 550 км к северу от Сиднея. Таким образом, число погибших достигло четырех", - говорится в информации.

Наводнение стало следствием сильных ливней, которые за трое суток принесли региону около четырехмесячной нормы осадков. По данным метеорологического бюро, дожди начнут ослабевать к вечеру сегодняшнего дня.

Паводок вызвал перебои в транспортной системе. В Сиднее вода на железнодорожных путях нарушила движение пригородных поездов, включая ветки, ведущие в аэропорт. В утренние часы пятницы одна из взлетно-посадочных полос аэропорта была закрыта из-за сильного ветра, что привело к задержке рейсов.

Серьезную обеспокоенность у местных властей вызывает переполнение дамбы Уоррагамба, которая обеспечивает около 80% водоснабжения Сиднея. В настоящий момент уровень воды в резервуаре составляет около 96% от максимальной емкости.

По информации экстренных служб, порядка 50 тыс. человек остаются в изоляции. Жителей, возвращающихся в затопленные дома, предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности.

"Паводковые воды могут содержать загрязняющие вещества, а также представлять опасность из-за наличия вредителей, змей и электричества", - заявил заместитель комиссара Службы по чрезвычайным ситуациям Дэмиен Джонстон.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе был вынужден отменить визит в город Тари, один из наиболее пострадавших от стихии.

Австралия сталкивается с участившимися экстремальными погодными явлениями, которые, по мнению ряда экспертов, связаны с изменением климата.