Число погибших в результате лесных пожаров в Перу возросло до 18 человек

Число погибших в результате лесных пожаров на севере Перу возросло до 18.

Число погибших в результате лесных пожаров на севере Перу возросло до 18.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщил директор по реагированию Национального института гражданской обороны (Indeci) Сесар Сьерра.

По его словам, в результате пожаров не менее 165 человек получили ожоги, погибли 18 человек. Площадь затронутой огнем территории составила около 2 тыс. гектаров.

Руководитель Indeci Хуан Уркариеги заявил, что более 80 процентов пожаров в стране уже взяты под контроль или потушены. Он добавил, что в городах Тарапото и Пукальпа развернуты два командных пункта для координации действий в пострадавших районах.

Напомним, что ранее правительство Перу объявило чрезвычайное положение в регионах Амазонас, Сан-Мартин и Укаяли из-за сильных пожаров.

По данным ООН, почти 60 процентов территории Перу покрыто тропическими лесами. В последнее время из-за деятельности человека, а также вследствие изменения климата лесные пожары все чаще охватывают значительные участки в южноамериканской стране.