Число погибших в результате лесных пожаров в Перу возросло до 18 человек

Число погибших в результате лесных пожаров на севере Перу возросло до 18.
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По его словам, в результате пожаров не менее 165 человек получили ожоги, погибли 18 человек. Площадь затронутой огнем территории составила около 2 тыс. гектаров.
Руководитель Indeci Хуан Уркариеги заявил, что более 80 процентов пожаров в стране уже взяты под контроль или потушены. Он добавил, что в городах Тарапото и Пукальпа развернуты два командных пункта для координации действий в пострадавших районах.
Напомним, что ранее правительство Перу объявило чрезвычайное положение в регионах Амазонас, Сан-Мартин и Укаяли из-за сильных пожаров.
По данным ООН, почти 60 процентов территории Перу покрыто тропическими лесами. В последнее время из-за деятельности человека, а также вследствие изменения климата лесные пожары все чаще охватывают значительные участки в южноамериканской стране.