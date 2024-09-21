О нас

Число погибших в результате лесных пожаров в Перу возросло до 18 человек

Число погибших в результате лесных пожаров в Перу возросло до 18 человек Число погибших в результате лесных пожаров на севере Перу возросло до 18.
Другие страны
21 сентября 2024 г. 08:38
Число погибших в результате лесных пожаров в Перу возросло до 18 человек

Число погибших в результате лесных пожаров на севере Перу возросло до 18.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщил директор по реагированию Национального института гражданской обороны (Indeci) Сесар Сьерра.

По его словам, в результате пожаров не менее 165 человек получили ожоги, погибли 18 человек. Площадь затронутой огнем территории составила около 2 тыс. гектаров.

Руководитель Indeci Хуан Уркариеги заявил, что более 80 процентов пожаров в стране уже взяты под контроль или потушены. Он добавил, что в городах Тарапото и Пукальпа развернуты два командных пункта для координации действий в пострадавших районах.

Напомним, что ранее правительство Перу объявило чрезвычайное положение в регионах Амазонас, Сан-Мартин и Укаяли из-за сильных пожаров.

По данным ООН, почти 60 процентов территории Перу покрыто тропическими лесами. В последнее время из-за деятельности человека, а также вследствие изменения климата лесные пожары все чаще охватывают значительные участки в южноамериканской стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi