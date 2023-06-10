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Число погибших в результате лесного пожара на востоке Казахстана увеличилось до 14

Число погибших в результате лесного пожара на востоке Казахстана увеличилось до 14 Спасатели обнаружили тела еще 11 погибших в результате крупного лесного пожара в Абайской области Казахстана (на востоке страны), общее число жертв составило 14.
Другие страны
10 июня 2023 г. 18:17
Число погибших в результате лесного пожара на востоке Казахстана увеличилось до 14

Спасатели обнаружили тела еще 11 погибших в результате крупного лесного пожара в Абайской области Казахстана (на востоке страны), общее число жертв составило 14.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"По информации оперативного штаба тушения пожара в области Абай, в ходе поисковых работ обнаружены тела еще 11 погибших. Устанавливаются их личности. Напомним, ранее были обнаружены тела трех пропавших сотрудников лесхоза. Таким образом, число жертв достигло 14", - говорится в заявлении.

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