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Число погибших в результате крушения пассажирского судна в Бали возросло до 10 человек

Число погибших в результате крушения пассажирского судна в Бали возросло до 10 человек Число погибших в результате крушения пассажирского судна в индонезийском проливе Бали возросло до 10 человек.
Другие страны
8 июля 2025 г. 10:07
Число погибших в результате крушения пассажирского судна в Бали возросло до 10 человек

Число погибших в результате крушения пассажирского судна в индонезийском проливе Бали возросло до 10 человек.

Как передает Report со ссылкой на аегентство Xinhua, об этом сообщил глава поисково-спасательной службы на Бали И Ньоман Сидакарья.

"Сегодня число жертв достигло 10-ти. Тридцать пассажиров были спасены, ведутся поиски еще 25 человек", - сказал он.

По его словам, поисково-спасательные работы во вторник будут включать подводные операции с участием нескольких водолазов и судов, оснащенных технологией подводного обнаружения.

"Поиски на поверхности все еще продолжаются с использованием кораблей и жестких надувных лодок. Также проводятся по воздуху", - отметил он.

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