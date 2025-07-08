Число погибших в результате крушения пассажирского судна в Бали возросло до 10 человек

Число погибших в результате крушения пассажирского судна в индонезийском проливе Бали возросло до 10 человек.

Число погибших в результате крушения пассажирского судна в индонезийском проливе Бали возросло до 10 человек.

Как передает Report со ссылкой на аегентство Xinhua, об этом сообщил глава поисково-спасательной службы на Бали И Ньоман Сидакарья.

"Сегодня число жертв достигло 10-ти. Тридцать пассажиров были спасены, ведутся поиски еще 25 человек", - сказал он.

По его словам, поисково-спасательные работы во вторник будут включать подводные операции с участием нескольких водолазов и судов, оснащенных технологией подводного обнаружения.

"Поиски на поверхности все еще продолжаются с использованием кораблей и жестких надувных лодок. Также проводятся по воздуху", - отметил он.