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Число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии достигло 27

Число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии достигло 27 Число погибших в результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява увеличилось до 27 человек, еще более 20 числятся пропавшими без вести. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель спасательного отряда Вайян Суятн
Другие страны
7 декабря 2021 г. 09:11
Число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии достигло 27

Число погибших в результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява увеличилось до 27 человек, еще более 20 числятся пропавшими без вести. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель спасательного отряда Вайян Суятну.

"Сегодня утром поисковая группа обнаружили еще пять тел, которые были доставлены в местный морг", - рассказал он журналистам. Таким образом общее число погибших на данный момент составляет 27 человек.

По информации управления агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий провинции Восточная Ява, 69 человек получили тяжелые ранения, около 100 - легкие травмы. Кроме того, спасатели в понедельник сообщали, что без вести пропали более 20 местных жителей.

Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява и входит в число почти 130 активных вулканов на территории Индонезии.

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