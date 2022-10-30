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Число погибших в результате давки в Сеуле иностранцев выросло до 22

Число погибших в результате давки в Сеуле иностранцев выросло до 22 По меньшей мере 22 иностранца погибли в результате давки в районе Сеула Итхэвон, популярном среди молодежи.
Другие страны
30 октября 2022 г. 11:54
Число погибших в результате давки в Сеуле иностранцев выросло до 22

По меньшей мере 22 иностранца погибли в результате давки в районе Сеула Итхэвон, популярном среди молодежи.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы.

Ранее сообщалось о 19 погибших иностранцах. До этого полиция информировала, что опознала 140 из 151 погибшего в результате давки. Помимо этого, 82 человека пострадали. Среди погибших числятся 97 женщин и 54 мужчины.

Агентство со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Республики Корея также информирует, что среди погибших было трое военнослужащих. Еще четверо их коллег пострадали.

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Версия на азербайджанском языке Koreyada Hellouin şənliyində ölən əcnəbilərin sayı 22-yə çatıb

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