Число погибших в результате давки в Сеуле иностранцев выросло до 22

По меньшей мере 22 иностранца погибли в результате давки в районе Сеула Итхэвон, популярном среди молодежи.

По меньшей мере 22 иностранца погибли в результате давки в районе Сеула Итхэвон, популярном среди молодежи.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы.

Ранее сообщалось о 19 погибших иностранцах. До этого полиция информировала, что опознала 140 из 151 погибшего в результате давки. Помимо этого, 82 человека пострадали. Среди погибших числятся 97 женщин и 54 мужчины.

Агентство со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Республики Корея также информирует, что среди погибших было трое военнослужащих. Еще четверо их коллег пострадали.