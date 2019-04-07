Число погибших в результате циклона "Идай" в Африке увеличилось до 847

Число погибших в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном "Идай" в Мозамбике, Малави и Зимбабве возросло до 847 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.

Ранее генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заявлял о более чем 700 погибших в результате циклона. По его данным, последствия стихии затронули около 3 млн человек, большая часть которых живет в Мозамбике.

Тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике. Сезон дождей в Мозамбике наступает в октябре и продолжается до марта, каждый год наводнения приводят к жертвам и разрушениям. В 2015 году от ударов стихии в этой стране погибли более 110 человек.