Число погибших в результате беспорядков в Новой Каледонии достигло восьми человек

Число погибших в результате беспорядков в Новой Каледонии достигло восьми человек, еще один человек скончался в больнице после перестрелки местных жителей с жандармами, произошедшей в понедельник, 3 июня, на дороге, ведущей в международный аэропорт Нумеа.

Число погибших в результате беспорядков в Новой Каледонии достигло восьми человек, еще один человек скончался в больнице после перестрелки местных жителей с жандармами, произошедшей в понедельник, 3 июня, на дороге, ведущей в международный аэропорт Нумеа. По данным местного прокурора, общее число погибших с начала беспорядков на архипелаге достигло восьми человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Азертадж, инцидент произошел в районе Коль-де-ла-Пирог в городе Пайта, расположенном на дороге из Нумеа (столицы архипелага) в международный аэропорт, которая заблокирована протестующими. По утверждению жандармов, они открыли ответный огонь после того, как их автомобиль был сбит пикапом.

В пятницу скончался 26-летний мужчина, который получил ранение головы, сообщил прокурор.

Беспорядки в Новой Каледонии, французской заморской территории в южной части Тихого океана, начались в середине мая, поводом стало решение Парижа дать новым избирателям - тем, кто проживает на территории Новой Каледонии более 10 лет - право голоса на местных выборах. Против этой меры выступили местное население.

Накануне рассмотрения реформы французским парламентом в Новой Каледонии начались беспорядки и первые столкновения жандармов со сторонниками независимости. Власти заявили о "беспрецедентном насилии". На территории архипелага ввели чрезвычайное положение, заблокировали Tiktok, из Парижа отправили военное подкрепление.