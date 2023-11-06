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Число погибших в результате атаки ХАМАС французов возросло до 40 человек

Число погибших в результате атаки ХАМАС французов возросло до 40 человек Власти Франции располагают данными о гибели 40 соотечественников после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября.
Другие страны
6 ноября 2023 г. 12:20
Число погибших в результате атаки ХАМАС французов возросло до 40 человек

Власти Франции располагают данными о гибели 40 соотечественников после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила премьер-министр Франции Элизабет Борн в эфире радиостанции France Inter.

"По состоянию на сегодняшнее утро число погибших французов составляет 40, еще 8 человек остаются пропавшими без вести", - заявила Борн. Она уточнила, что среди восьми пропавших без вести некоторые, "определенно, находятся в плену", однако не стала приводить точные данные на этот счет.

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Версия на английском языке French death toll from Hamas attack rises to 40

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