Число погибших в результате атак боевиков в Пакистане превысило 70

По меньшей мере 73 человека погибли в пакистанской провинции Белуджистан в результате нападений боевиков на полицейские участки, железнодорожные пути и автомагистрали, ранее сообщалось о 51 погибшем.

По меньшей мере 73 человека погибли в пакистанской провинции Белуджистан в результате нападений боевиков на полицейские участки, железнодорожные пути и автомагистрали, ранее сообщалось о 51 погибшем.

Об этом Report передает со ссылкой на Reuters.

Согласно информации, в результате атак погибли 14 солдат и полицейских.

"Эти атаки — хорошо продуманный план по созданию анархии в Пакистане", — заявил министр внутренних дел Мохсин Накви.

Межведомственная служба по связям с общественностью вооруженных сил страны указала, что силы безопасности и правоохранительные органы "немедленно отреагировали и успешно сорвали коварный замысел террористов", был нейтрализован 21 боевик.