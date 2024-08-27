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Число погибших в результате атак боевиков в Пакистане превысило 70

Число погибших в результате атак боевиков в Пакистане превысило 70 По меньшей мере 73 человека погибли в пакистанской провинции Белуджистан в результате нападений боевиков на полицейские участки, железнодорожные пути и автомагистрали, ранее сообщалось о 51 погибшем.
Другие страны
27 августа 2024 г. 03:12
Число погибших в результате атак боевиков в Пакистане превысило 70

По меньшей мере 73 человека погибли в пакистанской провинции Белуджистан в результате нападений боевиков на полицейские участки, железнодорожные пути и автомагистрали, ранее сообщалось о 51 погибшем.

Об этом Report передает со ссылкой на Reuters.

Согласно информации, в результате атак погибли 14 солдат и полицейских.

"Эти атаки — хорошо продуманный план по созданию анархии в Пакистане", — заявил министр внутренних дел Мохсин Накви.

Межведомственная служба по связям с общественностью вооруженных сил страны указала, что силы безопасности и правоохранительные органы "немедленно отреагировали и успешно сорвали коварный замысел террористов", был нейтрализован 21 боевик.

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