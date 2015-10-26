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    Число погибших в результате землетрясения в Пакистане и Афганистане возросло до 100

    Сообщается о многочисленных разрушениях

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате землетрясения в Пакистане и Афганистане возросло до 100. 

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные официальных лиц. 

    По данным местных властей, в результате землетрясения в Афганистане погибли по крайней мере 24 человека, в Пакистане - 76 человек. Сообщается о многочисленных разрушениях. 

    В Афганистане и Пакистане сегодня произошло землетрясение силой в 7,7 баллов. По сообщению Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 213,5 км в 45 км к юго-западу от города Жарм (Афганистан). 

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