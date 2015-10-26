Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате землетрясения в Пакистане и Афганистане возросло до 100.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные официальных лиц.

По данным местных властей, в результате землетрясения в Афганистане погибли по крайней мере 24 человека, в Пакистане - 76 человек. Сообщается о многочисленных разрушениях.

В Афганистане и Пакистане сегодня произошло землетрясение силой в 7,7 баллов. По сообщению Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 213,5 км в 45 км к юго-западу от города Жарм (Афганистан).