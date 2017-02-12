Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 8 человек

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате землетрясения в южной провинции Филиппин увеличилось до восьми человек человек, еще более 200 человек ранены.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные сласти.

Ранее сообщалось о шестерых погибших и 126 раненых.

По данным агентства, в результате землетрясения более тысячи домов в городе Суригао пострадали от разрушений различной степени. Как сообщается, подача электроэнергии в некоторых районах города была восстановлена в воскресенье.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в пятницу на Филиппинах в 14.03 по времени UTC. Очаг находился на глубине 10 километров.