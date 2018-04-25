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    Число погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 60

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/  Количество погибших в результате взрыва у центра регистрации избирателей в афганской столице Кабуле достигло 60 человек, еще 129 получили ранения. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министерство здравоохранения республики, передает телеканал Tolonews.  

    По его данным, в результате теракта, осуществленного в воскресенье смертником, погибли по меньшей мере девять детей, еще 18 получили ранения.

    Ранее телеканал TOLOnews со ссылкой на минздрав Афганистана сообщал о 57 погибших и 119 пострадавших.

    Взрыв прогремел в 10:00 по местному времени (09:30 по бакинскому) в районе Дашт-е-Барчи. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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