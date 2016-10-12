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    Число погибших в результате урагана "Мэтью" в США увеличилось до 33 человек

    Еще три человека числятся пропавшими без вести

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате урагана "Мэтью" в США увеличилось до 33 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местные власти.

    Ранее сообщалось о 27 погибших.

    По данным телеканала, 33 случая смерти было зафиксировано в пяти американских штатах на юго-востоке страны, 14 из них – в Северной Каролине. По данным губернатора штата Пэта Маккрори, еще три человека числятся пропавшими без вести.

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