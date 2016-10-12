Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате урагана "Мэтью" в США увеличилось до 33 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 27 погибших.

По данным телеканала, 33 случая смерти было зафиксировано в пяти американских штатах на юго-востоке страны, 14 из них – в Северной Каролине. По данным губернатора штата Пэта Маккрори, еще три человека числятся пропавшими без вести.