​Число погибших в результате терактов в Багдаде возросло до 250 человек

Баку. 6 Июля. REPORT.AZ/ Число погибших в теракте, который произошел на прошлой неделе в иракской столице Багдаде, возросло до 250 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министерство здравоохранения Ирака.

Ранее сообщалось о 213 погибших.

Заминированный автомобиль взорвался в ночь на воскресенье в центре города в районе Эль-Каррада, где расположено большое количество ресторанов и торговых площадей. Взрыв был настолько мощный, что повлек за собой пожар в ряде зданий. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.