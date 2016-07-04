 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число погибших в результате терактов в Багдаде превысило 200 человек

    В связи с терактом в стране объявлен трехдневный траур

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате терактов в Багдаде превысило 200 человек. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявили иракские чиновники.

    Автомобиль со взрывчаткой подорвался в ночь на субботу в оживленном месте в районе Аль-Каррада. Ответственность за взрыв взяла на себя  группировка "Исламское государство".

    В связи с терактом в стране объявлен трехдневный траур. В посольстве Ирака в Баку открыта книга соболезнований. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi