Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате терактов в Багдаде превысило 200 человек. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявили иракские чиновники.

Автомобиль со взрывчаткой подорвался в ночь на субботу в оживленном месте в районе Аль-Каррада. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство".

В связи с терактом в стране объявлен трехдневный траур. В посольстве Ирака в Баку открыта книга соболезнований.