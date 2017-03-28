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    Число погибших в результате теракта на юге Йемена возросло до 11 человек

    Атака произошла в понедельник

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Число погибших в результате теракта в городе Лахдж на юге Йемена возросло до 11.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

    Ранее сообщалось о пяти жертвах среди военных.

    Атака произошла в понедельник. Смертник пытался направить заминированный автомобиль в одно из административных зданий. Сообщается, что большего числа жертв удалось избежать благодаря бдительности охраны, уничтожившей террориста на подступах к объекту.

    "В настоящее время ситуация находится под контролем", — цитирует агентство заявление пресс-службы.

    Предполагается, что теракт был организован террористической группировкой "Аль-Каида на Аравийском полуострове".

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