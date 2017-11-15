Число погибших в результате стрельбы возле школы в Калифорнии возросло до 5 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате стрельбы возле начальной школе в калифорнийском городке Ранчо Техама возросло до 5 человек.

Как передает Report, об этом пишет Daily Mail.

Все еще неизвестно, есть ли среди погибших дети. В одну из местных больниц поступили 4 пострадавших – трое детей и один взрослый. Однако точное число пострадавших неизвестно.

СМИ пишут о многочисленных раненых с учетом того, что школьников вывозили с места происшествия на вертолетах.

***22:24

В США неизвестный открыл стрельбу на территории начальной школы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в городе Ред-Блафф на севере штата Калифорния.

В результате погибло 3 человека, есть раненые. Сообщается, что среди пострадавших есть дети.

По информации местных СМИ стрелок, открывший огонь, ликвидирован.