Число погибших в результате сильных дождей в ЮАР возросло до 32

По меньшей мере 32 человека на востоке ЮАР погибли в результате проливных дождей, из-за которых возникли оползни и обрушились дома.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, представитель Департамента совместного управления и местных обычаев провинции Квазулу-Натал Сензо Мзила заявил, что 23 человека погибли только в районе города Дурбан, общее число погибших во всей провинции – 32 человека.

Из-за сильных ливней на востоке ЮАР были размыты и затоплены дороги, повреждена инфраструктура, а также обрушились дома.