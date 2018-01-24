Число погибших в результате серии взрывов в Бенгази возросло до 33 - ОБНОВЛЕНО - 3

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Число погибших в результате теракта в Бенгази возросло до 33, еще 71 человек пострадал.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

***04:25

Число погибших в результате серии взрывов в ливийском Бенгази возросло до 27, ранения получили более 30 человек,

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти.

***02:42

По меньшей мере 22 человека погибли в результате серии взрывов в ливийском городе Бенгази.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает AFP со ссылкой на медицинский источник.

Сообщается, что число раненных не менее 30.

***00:57

Два заминированных автомобиля с интервалом в 30 минут взорвались в районе Сальмане в ливийском городе Бенгази, погибли девять человек, 20 получили ранения,

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ливийская газета "Аль-Марсад". По данным издания, теракты произошли рядом с паспортным отделом около крупнейшей мечети города в момент, когда верующие выходили после молитвы.

Газета пишет, что в результате первого теракта погибли трое человек, количество жертв возросло после того, как террористы подорвали второй автомобиль. Однако машины скорой помощи и военные успели вывезти большую часть раненых в медицинский центр Бенгази до второго взрыва.